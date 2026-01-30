В Сергиевом Посаде участники «Активное долголетие» освоили мобильные приложения

29 января в Общественной палате округа пенсионерам рассказали о возможностях смартфонов и приложений. В рамках курса им предстоит научиться вызывать врача на дом и записываться на прием через портал «Госуслуги», пользоваться приложением МосОблЕИРЦ «Умная платежка», заказывать лекарства, продукты или одежду с доставкой на дом, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

На первом занятии представителям «серебряного» возраста показали, как пользоваться транспортными приложениями, которые позволяют в реальном времени видеть расписание, отслеживать прибытие нужного автобуса или строить маршрут.

«Я живу в Мишутино. Зимой не хочется долго стоять на остановке. Теперь, зная, когда приедет автобус, можно выходить из дома вовремя. Это очень удобно. Например, вчера я ждала автобус 30 минут и сильно замерзла. А благодаря приложению буду ждать его в тепле», — поделилась участница программы Любовь Григорьевна.

Большой популярностью в клубе пользуются и занятия английским языком. Для пожилых людей важно не только поддерживать активность ума, но и общаться, улучшать эмоциональное состояние и раскрывать творческий потенциал. Преподаватель строит уроки так, чтобы каждый ученик видел свой прогресс.

«Мы не просто заучиваем слова, а песни на английском. Я сама пою в фольклорном ансамбле, и такой подход мне особенно близок», — рассказала жительница Хотькова, участница клуба «Активное долголетие» Надежда Николаевна.

В общей сложности еженедельные занятия посещают около тридцати человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.