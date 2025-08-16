В Сергиевом Посаде сварили больше 300 кг варенья и угостили всех желающих

На туристической ул. Карла Маркса 16 августа было шумно, ароматно и интересно: здесь прошел традиционный августовский Фестиваль варенья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиева Посада.

Сладкое лакомство из яблок, крыжовника, инжира, тыквы и даже… лука угощение по вкусу смог найти даже гурман.

«К нам приехали и блогеры, и люди, которые профессионально занимаются вареньем и интересно рассказывают про него. А ещё две замечательные девушки поют русские застольные песни, приглашая гостей присоединится», — рассказала Анна Зайкина, руководитель проектов арт-пространства «Трикотажка», соорганизатор Фестиваля варенья.

Конечно, по соседству в скверике развернулся маркет крафтовых продуктов и изделий, игры, мастер-классы по росписи пряников, шитью, мозаике. Для самых любопытных показали детский спектакль «Жили-были» от театра «Под облаками». А ещё работала книжная ярмарка и водили хороводы с ансамблем «Скоморошья слобода». Издательства представят новинки по бизнесу, психологии, саморазвитию и культуре, детективы, фэнтези и классику с иллюстрациями современных художников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.