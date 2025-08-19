сегодня в 18:52

В Сергиевом Посаде строят предприятие по созданию нового звукового оборудования

Оно планируется на площадке индустриального парка М8 в районе Краснозаводска. Место стройки посетил депутат Госдумы Сергей Пахомов. Если все пойдет по плану, спустя полтора года здесь будет производиться звуковое оборудование фирмы «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ». Об этом сообщает пресс-служба Сергиево-Посадского округа.

«У инвестора план к 2027 году выйти на 12,3 тыс. единиц продукции ежегодно. Это хороший вклад не только в экономику Сергиево-Посадского округа, но и в укрепление позиций Подмосковья как региона активно обеспечивающего технологический суверенитет страны», — отметил Сергей Пахомов.

Основной профиль предприятия — звуковое оборудование для стадионов, концертных и производственных площадок, образовательных кампусов и конференц-залов. Задача компании самая амбициозная — обойти экономические санкции и насытить рынок России.

Предприятие не просто откроет новые горизонты для Сергиево-Посадского городского округа, где раньше из «гражданского» звукового оборудования производились только магнитолы.

Завод даст муниципалитету 30 рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников.

Стоит отметить, что появление подобного проекта в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа стало возможно благодаря грамотной инвестиционной политике, реализуемой на территории муниципального индустриального парка. Участок был передан в аренду за 1 рубль, что является подспорьем для быстрого запуска производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.