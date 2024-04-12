В Сергиевом Посаде стартовали занятия по плаванию для детей с аутизмом

При финансовой поддержке Загорской ГАЭС в Сергиево-Посадском округе стартовали занятия по плаванию для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Спортивный проект реализован совместно с благотворительным фондом «Вместе-Легко» и направлен на реабилитацию детей с РАС, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Дети с аутизмом нередко испытывают трудности с общением, выражением эмоций и социальной адаптацией. Спорт и регулярная физическая активность — один из методов коррекции поведения. Занятия плаванием способствуют укреплению их общего физического состояния, развитию координации и коммуникативных навыков.

Участниками программы стали 15 семей, воспитывающих детей с аутизмом из Сергиева Посада, Краснозаводска, Пересвета и Богородского округа. Для каждого ребенка разработан персональный план реабилитации, включающий 16 индивидуальных тренировок. Занятия проводят два тренера по адаптивной физкультуре и спорту, имеющие опыт работы с особенными детьми. Тренировки будут организованы в бассейнах на Реммаше и в Богородском округе.

Участников первых занятий на воде и их родителей поддержал президент фонда «Вместе-Легко», известный российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Легков.

«На проект по реабилитации детей с РАС с помощью спорта мы возлагаем большие надежды. Позитивное влияние спорта на детей с особенностями развития трудно переоценить. У ребенка, который регулярно занимается с тренером, довольно быстро буквально по всем направлениям, начинает наблюдаться улучшение состояния. Это и моторика, и контроль своего тела, и коммуникация с другими людьми. Мы считаем, что такой подход к реабилитации детей с РАС нужно внедрять по всей стране. И не только по плаванию, хоть оно и первично. Спасибо руководству Загорской ГАЭС, что откликнулись и помогли запустить нам этот проект», — отметил президент благотворительного фонда «Вместе-Легко» Александр Легков.

«Гидроэнергетика невозможна без воды. Главный фокус благотворительной программы Загорской ГАЭС — это всестороннее развитие детей. Проект по реабилитации детей с аутизмом с помощью плавания объединил сразу две важные составляющие работы нашего предприятия, поэтому мы с радостью присоединились к реализации программы. Надеемся, что занятия на воде станут еще одним шагом, который поможет этим особенным детям освоиться в нашем большом многогранном мире», — прокомментировал директор Загорской ГАЭС Виктор Жизневский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.