В Сергиевом Посаде стартовал конкурс «Педагогический дебют»

24 молодых учителя участвуют в конкурсе «Педагогический дебют», который в 2026 году проходит в Сергиевом Посаде в 20-й раз. Победитель представит округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам конкурса предстоят три испытания: презентация опыта работы «У меня это хорошо получается», открытый урок и публичное выступление на тему, по которой нужно организовать общественное обсуждение.

Учитель биологии Хотьковской школы № 5 Михаил Белозеров признался, что самое сложное — подготовить занятие с детьми.

«Слышал об этом конкурсе, в школе предложили поучаствовать, и я согласился. Особо никаких сложностей не было», — рассказал Михаил Белозеров.

Молодые педагоги участвуют в конкурсе ради методической поддержки, развития навыков публичных выступлений и объективной оценки своей работы. Учитель русского и английского языков школы № 28 Екатерина Тетерина выбрала профессию по примеру мамы. Та работает в этой же школе руководителем структурного подразделения и учителем математики и информатики.

«Мама во многом воодушевила меня на выбор профессии, потому что она всегда относилась к школе с любовью, как ко второму дому, относилась доброжелательно к ребятам, на улице ее все узнают, встречают с улыбками, поэтому я тоже выбрала эту профессию, чтобы дарить людям добро», — поделилась Екатерина Тетерина.

Педагог, набравший больше всего баллов по итогам трех испытаний, представит Сергиево-Посадский округ на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.