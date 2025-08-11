В Сергиевом Посаде снесли аварийный объект на территории бывшего военгородка

В деревне Путятино Сергиево-Посадского городского округа, на территории бывшего военного городка, завершен снос полуразрушенных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В непосредственной близости от существующей жилой застройки располагался комплекс аварийных сооружений, в числе которых здание дома, жилой корпус, железобетонный каркас казармы, а также фрагменты бетонного фундамента.

Объекты находились в заброшенном состоянии, со временем основные элементы строительных конструкций практически полностью разрушились. Кроме того, часть построек получила серьезные повреждения в результате пожара.

В ходе совместной работы Мособлархитектуры, администрации Сергиево-Посадского городского округа и профильных ведомств было принято решение включить сооружения в перечень для ликвидации и провести их демонтаж.

Работы по сносу и расчистке земельного участка от строительного мусора были завершены во II квартале текущего года.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа было выявлено 327 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 247 объектов, что составляет порядка 76% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.