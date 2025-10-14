В Сергиевом Посаде прошло празднование Покрова Пресвятой Богородицы

В Московской духовной академии Троице-Сергиевой лавры прошло традиционное празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день имеет особое значение для московских духовных школ, поскольку именно в праздник Покрова в 1814 году сюда, в Лавру, была переведена из Москвы Славяно-греко-латинская академия — старейшее учебное заведение Русской православной церкви, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программу торжества вошли божественная литургия и праздничная часть для преподавателей академии, учащихся и выпускников. Торжественным моментом стало зачтение поздравительного адреса от Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также, с поздравительной речью вышли митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и ректор академии Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Первый заместитель главы округа Сергей Тостановский поздравил присутствующих с престольным праздником и принял участие в награждении заслуженных работников культуры Московской области.

Иерей Иоанн Кечкин, доцент кафедры церковной истории выступил с речью, посвященной 340-летию учреждения в Москве Славяно-греко-латинской академии, преемницей которой является Московская духовная академия. Программа завершилась концертом хора духовной академии.

