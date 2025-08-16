В Сергиевом Посаде прошли гуляния «На Матрешкиной волне»

Гости леспопарка «Загорское море» сегодня настроились «На Матрешкину волну». О чем думает традиционная русская красавица, какие развлечение любит, каким чаем угощает, какие песни запевает? Все это можно было узнать сегодня на фестивале, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На дорожках парка развернулись мастер-классы и конкурсы. На сцене пели кавер-группы и фольклорные коллективы. Гости праздника с удовольствием танцевали и под «Калинку-малинку», и под современные аранжировки любимых песен.

На чайной станции «подзаряжали» крепким сладким чаем из самовара и баранками.

Гостьи щеголяли в модных кокошниках и льняных сарафанах. Всем желающим предлагали послушать Посадские сказки или присоединиться к «Матрешкиному ЗОЖу» — йоге на свежем воздухе.

День в лесопарке «Загорское море» прошел по старинным русским обычаям: в хлебосольной дружбе и радости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.