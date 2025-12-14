Сборник под названием «Дети войны — Дети Победы. Вахта поколений» был издан в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне при финансовой поддержке Загорской ГАЭС. В новое издание вошли 53 рассказа и 7 стихотворений, написанных очевидцами тех далеких событий. А также были добавлены работы школьников и студентов Сергиева Посада — лучшие конкурсные сочинения и доклады. Руководитель проекта, первый заместитель председателя окружного Совета ветеранов Валерий Кругликов поделился своими воспоминаниями о послевоенном детстве.

Непридуманные истории потрясают своей правдой, искренностью и являются свидетельствами того, как выстояла страна в тяжелое для всех время. Сегодня дети поколения Победителей продолжают боевую славу своих великих предков на фронтах СВО. Поэтому в нынешнее время память о Великой Отечественной войне приобретает совсем иное значение. Сборники «Дети войны» доступны во всех библиотеках и образовательных учреждениях округа.

