В Сергиевом Посаде прошел региональный конкурс «День сварщика ЗТЗ»

Десять студентов колледжа из Домодедово, Наро-Фоминска, Ступина, Бронниц и Сергиева Посада сошлись в конкурсе «День сварщика ЗТЗ» по программе «Стану металлургом». В ресурсном центре Сергиево-Посадского колледжа пахло раскаленным железом и шипели электроды.

Задача для участников с первого взгляда простая: собрать конструкцию из четырех элементов и обварить электродами. Дан час работы. Секундомер запущен — никто не отвлекает.

В жюри — люди с опытом: мастер Сергиево-Посадского колледжа, преподаватель, а также ведущий инженер-технолог АО «ЗТЗ» Аркадий Чулков. Проверяли дотошно: геометрия сборки, визуально-измерительный контроль швов. Тут каждый миллиметр на ладони.

Лучшим стал Никита Даниелян. Работа чистая, рука уверенная. Парень уже заканчивает учебу в Сергиево-Посадском колледже и параллельно трудится на предприятии округа. Именно такие и нужны — не просто с корочкой, а с пониманием металла на ощупь.

Конкурс показал: на сварку заступают не теоретики, а те, кто завтра спокойно встанет к станку. Тройка лучших получили новые сварочные маски и все участники получили подарки от Загорского трубного завода. Участников здесь замечают работодатели. Это одна из лучших демонстраций того, что связка «колледж — завод» работает безотказно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.