сегодня в 18:18

В Сергиевом Посаде для людей старшего поколения прошел интеллектуальный турнир «Новогодняя битва умов — Сканворд». Партнером мероприятия выступил Сбер. Сотрудники банка провели для участников мастер-классы, направленные на поддержание когнитивных функций мозга.

«Мы ценим возможность быть частью этого яркого интеллектуального праздника. Поддержка проектов, которые объединяют людей вокруг позитивной и развивающей деятельности, полностью соответствует нашим ценностям», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Он выразил уверенность, что подобные мероприятия способствуют активному долголетию и повышению качества жизни людей.

«Участие в таком турнире — это настоящий праздник души и ума! Здесь мы обмениваемся опытом, узнаем новое и заряжаемся позитивом», — призналась участница турнира Елена Ивановна.