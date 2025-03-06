В Сергиевом Посаде прошел бизнес-форум «Ярмарка событийного туризма»

Куда поехать и что посмотреть? Эти два вопроса встают перед большинством путешественников, когда они выбирают маршрут и даты. Опытные туристы стараются подгадать визит под событие — фестиваль или городской праздник: тогда можно посетить не только музеи и галереи, но и проникнуться праздничной атмосферой места.

«Мы выстраиваем горизонтальные связи между городами, связываем отельеров, рестораторов, музейщиков, сувенирщиков. То есть наша задача — чтобы появилось сообщество, где бы люди могли делиться опытом, и делать коллаборации», — сказала исполнительный директор Союза городов «Золотого кольца России» Наталья Булах.

Тема событийного туризма в России только зарождается, но имеет большие перспективы, считают профессионалы, работающие в отрасли не один год.

«Очень долго события были простые, одинаковые. Люди не понимали зачем ехать на Масленицу туда или сюда. Теперь у каждого свой формат. В Ярославле одна Масленица, в Твери — другая», — подчеркнула директор по продажам группы компаний «Волга групп» Ольга Лобанова.

Информация о таких праздниках — повод для туроператоров сформировать тематические поездки, а для индивидуалов — составить свой маршрут. В Сергиевом Посаде грядущим летом сразу несколько фестивалей, которые уже сейчас стоят в планах туристов из соседних городов и участников из разных регионов страны.

На лето запланирован и фестиваль «Сделано в Хотьково», который пройдет в этнопарке «Кочевник» 5 и 6 июля.

Есть что посмотреть, есть, где остановиться в округе. Так, например, гостиница «Царская деревня», где проходил форум, удостоена в этом году диплома «Отличное место» на Золотом кольце. А перспективы Посада, связанные с реализацией Стратегии развития Сергиева Посада, усиления его роли как паломническо-туристического кластера, центра древнерусской и славянской культуры, открывает новые возможности в сфере туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.