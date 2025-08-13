В Сергиевом Посаде прокуратура направила в суд дело о хищении денег пенсионеров

Сергиево-Посадская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 19-летних молодых людей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемые в мае 2025 года вступили в состав организованной группы, созданной с целью хищения денежных средств пожилых людей дистанционным способом.

Молодым людям была отведена роль курьеров, согласно которой они должны были встречаться с обманутыми гражданами, оказывать им содействие в снятии денежных средств со вкладов и банковских счетов, после чего получать от них наличные денежные средства для их дальнейшего внесения на так называемые «безопасные счета». За проделанную работу им полагалось денежное вознаграждение в виде процента от полученной суммы.

Во исполнение преступного плана соучастник организованный группы, представляясь сотрудником местной администрации, в ходе телефонных разговоров сообщил о необходимости получения подарка и денежной выплаты в администрации и попросил для оформления пропуска сообщить номер СНИЛС. После с ними связался лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что у них пытаются похитить денежные средства со счета для финансирования ВСУ и для предотвращения данных действий необходимо снять наличные денежные средства и передать их сотруднику Росфинмониторинга для последующей транспортировки в Федеральное казначейство с целью внесения денежных средств на «безопасный счет».

После чего в период с 19 по 30 мая 2025 года злоумышленники приезжали по адресу проживания потерпевших в городе Сергиев Посад, называя кодовое слово «Спасибо» и представляясь сотрудниками Росфинмониторинга проходили к ним в квартиру, где получили от женщин более 2 млн рублей, которые перевели на указанные соучастниками банковские счета, часть суммы при этом оставили себе в качестве вознаграждения.

Один из злоумышленников, выходя из подъезда был задержан сотрудниками полиции, при нем находилось 800 тыс. рублей, которые он получил у одной из потерпевших, указанный денежные средства были изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.

Впоследствии сотрудниками полиции с использованием системы «Безопасный регион» установлена личность второго соучастника, который был задержан.

Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, городской прокуратурой заявлены исковые заявления в интересах потерпевших о взыскании с обвиняемых имущественного ущерба на общую сумму более 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.