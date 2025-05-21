В Сергиевом Посаде пройдет выставка-ярмарка местных производителей

В этом году День российского предпринимательства в Сергиевом Посаде будет отмечен сразу несколькими крупными мероприятиями: ярмарками, обучающими конференциями, бизнес-туром по предприятиям округа. Организаторы, администрация округа и торгово-промышленная палата, решили объять все сферы предпринимательства — от промышленности и сельского хозяйства до сферы услуг и народно-художественных промыслов. Для жителей в рамках Дня предпринимателя проведут выставка-ярмарка продукции, сделанной в Сергиево-Посадском округе «Дары Земли Сергия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Продукцию на ярмарке представят больше 20 мастеров, производители мясных деликатесов, сыров и молочной продукции, хлебобулочных изделий, напитков, а также предприятия, изготавливающие бытовую химию, посуду, мебель и корма для животных.

Познакомиться с ремеслами и авторскими изделиями, попробовать продукцию местных фермеров и предприятий можно будет в течение недели — с 23 по 29 мая — в ТЦ «Капитолий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.