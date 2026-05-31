В Сергиевом Посаде проходит фестиваль «Троицкие блины»

В центре города на улице Карла Маркса и Блинной горе работают ремесленные ярмарки, мастер-классы для детей и взрослых, а также кулинарное шоу с участием приглашенных шеф-поваров.

На Советской площади проходят соревнования по боксу среди детей и юношей, а в 17:00 начнется матчевая встреча сборных Московской области и ДНР. Главное угощение фестиваля — блины, которые можно попробовать на фудкортах и в городских ресторанах.

Кульминацией праздника станут события на Блинной горе: в 18:00 состоится театрализованное шествие по городу, а в 19:00 — народная вечерка на улице Карла Маркса.

Организаторы фестиваля — администрация округа, Фонд развития Сергиева Посада, Торгово-промышленная палата, объединение «ТрикотажкаФест» и местное отделение «Единой России».

Глава округа Оксана Ероханова отметила, что отдельную благодарность выражает депутату Госдумы Сергею Пахомову за поддержку.

Вход на все мероприятия свободный. Жителей и гостей города приглашают провести Троицу всей семьей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.