Депутаты 23 ноября проверили результаты комплексного благоустройства дворов в Сергиевом Посаде и обсудили с жителями дополнительные работы. Доработки предложили предусмотреть в бюджете на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Мособлдумы от «Единой России», летчик-космонавт Елена Серова вместе с депутатами окружного совета 23 ноября осмотрела благоустроенные дворы в Сергиевом Посаде и выслушала пожелания жителей.

На улице Птицеградской у домов № 1 и 1а жители положительно оценили новые парковки. При этом они попросили расширить возможности детской площадки, установить теннисный стол и дополнительные элементы благоустройства. Первый заместитель председателя окружного совета, руководитель фракции «Единая Россия» Константин Негурица отметил, что во дворе также нужны дополнительные лавочки и ограждения.

У дома № 24 на улице Кирпичной жители попросили улучшить освещение и обустроить пешеходные дорожки. Депутат окружного совета от «Единой России» Кирилл Апостолов сообщил, что необходимые доработки предложено предусмотреть в бюджете на 2027 год.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.