В Сергиевом Посаде поздравили с 100-летием Екатерину Ивановну Косарчук

От лица руководства округа и губернатора Андрея Воробьёва заместитель главы округа Ольга Дударева поздравила почётную именинницу и вручила ей подарок.

В своём поздравлении Ольга Дударева отметила, что самое главное — это здоровье, а также пожелала долгих лет жизни, энергии, красоты и радости. Эти пожелания Ольга адресовала не только Екатерине Ивановне, но и всем её близким.

Екатерина Ивановна выросла в Калужской области. До войны несколько лет с родителями жила в Оптиной Пустыне, когда там располагался Дом отдыха. Позже с отличием окончила школу в Козельске. Выпускной Екатерины Ивановны выпал на 22 июня 1941 года. Далее последовали трудовая мобилизация молодежи и тяжелый труд на военном авиационном заводе в Уфе. Вся дальнейшая жизнь Екатерины Ивановны была связана с сельскохозяйственным институтом.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.