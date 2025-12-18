В Сергиевом Посаде подвели итоги 2025 года в сфере инвестиционной деятельности

Среди почетных гостей — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, первый заместитель главы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский и депутаты окружного Совета.

На встрече подвели итоги совместной годовой работы органов муниципальной власти и компаний Сергиево-Посадского округа в сфере инвестиционной деятельности. В 2025 году в округе было запущено пять инвестиционных проектов, шесть проходят согласование. Общий объем инвестиций — около четырех миллиардов рублей, планируется создать 700 рабочих мест.

«Хочу сказать вам большое спасибо за ту работу, за тот вклад в развитие нашего округа, который вы делаете. Действительно, за этот год было сделано много», — обратился к предпринимателям Сергей Тостановский.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан рассказал о мерах поддержки, предусмотренных на территории региона, а также подчеркнул, что администрация округа постоянно взаимодействует с бизнесом, что способствует привлечению инвесторов.

В рамках мероприятия администрацией округа были заключены еще два соглашения о сотрудничестве с новыми предприятиями. А в завершение встречи почетными грамотами наградили компании, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.