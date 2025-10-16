В Сергиевом Посаде по просьбе жителей на дороге установили полусферы

В среду специалисты МБУ «Благоустройство СП» работали во дворе дома 1а по проспекту Красной Армии, где устанавливали ограничители для автомобилей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ранее жители этого и соседних домов обратились в администрацию Сергиево-Посадского округа с просьбой обеспечить проход по дорожке, ведущей к единственному выходу со двора. Напротив спуска постоянно парковались автомобили и проход был заблокирован. Особенно сложно было проехать с детской коляской или автомобилю экстренной службы.

«От жителей соседних домов поступило обращение с просьбой ограничить несанкционированную парковку автомобилей, поскольку машины часто оставляют прямо перед лестницей, затрудняя проход местных жителей и создавая препятствия для проезда экстренных служб», — уточнил Андрей Аскеров, мастер участка МБУ «Благоустройство СП».

Ограничители представляют собой полусферы, окрашенные в желтый цвет. Напомним, по правилам дорожного движения парковка в местах, отмеченных желтой разметкой, запрещена.

