В Сергиевом Посаде открыли онлайн-бронирование площадок парка «Скитские пруды»

Посетители парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде теперь могут бронировать культурные и спортивные площадки по QR-кодам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Скитские пруды» разместили QR-коды для онлайн-бронирования популярных культурных и спортивных площадок. Объявления с кодами находятся непосредственно на объектах.

«Теперь объекты, которые пользуются наибольшей популярностью, можно арендовать онлайн», — сообщила управляющая культурно-массовым отделом МАУ «Городские парки Сергиева Посада» Марина Шухова.

После сканирования кода посетитель попадает на страницу объекта на региональном портале парки.mosreg.ru. Там можно посмотреть расписание и выбрать дату и время. Основная часть регистрации проходит через Госуслуги.

Среди популярных площадок — досуговый центр «Под крышей». В день сообщения он был забронирован для занятий йогой. Площадки парка также можно использовать для детских праздников, мастер-классов, музыкально-литературных вечеров и спортивных мероприятий. Полный перечень пространств и сведения об их технических возможностях размещены на портале.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.