В Сергиевом Посаде откроют «Арку памяти» героям спецоперации

«Арку памяти» героям специальной военной операции откроют 24 октября в 11:00 в сквере на улице Глинки в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый мемориал объединит память о разных поколениях защитников Отечества. В сквере на улице Глинки уже установлен памятник воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга. Идею разместить здесь «Арку памяти» предложил депутат Государственной думы Сергей Пахомов.

«Я думаю, что это будет очень органично, самое главное — уместно здесь смотреться. И действительно, таким памятным местом станет», — говорил депутат Государственной думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов.

Аллея на улице Глинки приобретет завершенный вид после строительства на пустыре храма-часовни в память обо всех воинах, погибших на полях сражений за Отечество.

Сквер входит в пешеходный маршрут «Дружба поколений». Практически в каждом общественном пространстве на этом пути установлены мемориалы, посвященные важным событиям и людям, сыгравшим ключевую роль в истории России.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.