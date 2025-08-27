В Сергиевом Посаде обсудят комплексный подход к очистке водоемов в малых городах

В пятницу в Сергиевом Посаде пройдет конференция «Сохранение экологии водных объектов малых исторических городов» с участием представителей федеральных и региональных ведомств, а также специалистов в сфере очистке водоемов. Организатором конференции выступил фонд развития г. Сергиев Посад. Мероприятие пройдет в рамках деловой программы юбилейного экозабега «Реки бегут» Федерального агентства водных ресурсов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Эксперты обсудят стратегические, правовые, научные и практические аспекты охраны окружающей среды в малых городах, а также роль расчистки и восстановления водоемов исторических поселений в контексте развития городской среды.

«Подмосковье не случайно выбрано местом столь представительного мероприятия. У нас наработан огромный опыт как расчистки водоемов в рамках программы «100 прудов и озер», так и расчистки и экологической реабилитации водных объектов. С 2021 года в регионе расчищено свыше 150 прудов и озер общей площадью более 700 гектаров. Только в прошлом году нам удалось расчистить участки рек в 12 муниципалитетах общей протяженностью более 200 километров. Так что нам есть, что рассказать, мы готовы делиться опытом», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ответственный секретарь Попечительского совета фонда развития города Сергиев Посад, депутат Государственной думы Сергей Пахомов подчеркнул важность системного подхода к сохранению и оздоровлению водных объектов.

«Мы системно подходим к замене устаревших коммуникаций, строим новые очистные сооружения, то есть создаем крепкий фундамент для будущих позитивных преобразований», — отметил депутат.

С докладами на конференции выступят министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, представители министерства благоустройства, Росводресурсов, эксперты из Института водных проблем РАН. Модератор встречи — руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов.

Среди тем конференции — благоустройство набережных, создание мастер-планов рек, опыт по внедрению современных технологий ливневой канализации управление водохозяйственным комплексом, пути реабилитации малых рек и другие.

Полная программа мероприятия доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.