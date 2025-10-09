В Сергиевом Посаде обновляется выставка о преподобном Сергии Радонежском

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике пройдет реэкспозиция выставки «Любовью и единением спасемся», посвященной основателю Троице-Сергиева монастыря и духовному покровителю города — Сергию Радонежскому. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Часть предметов, предоставленных музеями-участниками, вернутся в родные стены. Например, полотна Михаила Нестерова из Третьяковской галереи.

Место ушедших экспонатов займут новые — из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника и его партнеров. Среди наиболее знаковых предметов: икона «Преподобный Сергий Радонежский, предстоящий Богоматери с младенцем», написанная в 1630–40-х годах.

Почти за год работы выставки ее посетило более 30 тысяч человек. Это уже вторая реэкспозиция с момента открытия. Музейный проект сочетает в одном пространстве иконопись, живопись, археологию и мультимедийные технологии, чтобы раскрыть главную идею Преподобного о духовном единстве.

Выставка откроется вновь 12 октября в музейном комплексе «Конный двор» по адресу: ул. 1-й Ударной Армии, 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.