В Сергиевом Посаде наградили активистов студенческих отрядов в День РСО

В местном отделении партии «Единая Россия» 17 февраля чествовали студентов-активистов Общероссийского молодежного трудового движения РСО. В Сергиево-Посадском округе студенческие отряды действуют при каждом учебном заведении. Движение помогает молодежи трудоустраиваться в неучебное время и участвовать в волонтерских и общественно полезных проектах.

Студент Сергиево-Посадского колледжа Егор Гусаров рассказал, что создал IT-отряд, который затем стал стройотрядом «Такт». Летом участники отряда работали в Татарстане. Его коллеги Иван, Дмитрий и Павел также учатся на программистов и помогают другим студентам найти работу на каникулах. Их успехи отмечены отличительными знаками на форме.

Десятки студентов округа благодаря РСО получили первый профессиональный опыт, научились работать в команде и проявлять ответственность. Партия «Единая Россия» поддерживает развитие движения студотрядов в регионе.

Председатель совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова отметила, что у участников движения хорошие перспективы, если они продолжат выбранный путь и не будут бояться выделяться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.