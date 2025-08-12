В Сергиевом Посаде началось проектирование второй очереди парка «Скитские пруды»

Стартует проектирование второй очереди парка «Скитские пруды» на площади 45 гектаров, расположенных по обе стороны от Вифанского пруда в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рассматривается два предпроектных решения. Оба предусматривают обширную тропиночную сеть, велосипедные дорожки и несколько зон активностей. Все площадки будут деликатно встроены в нынешний рельеф. Сохранение экосистемы — это основной параметр, который задан проектировщикам. Все должно быть сделано из природных материалов и с минимальным влиянием на лесной массив и водную гладь.

Следующая очередь парка будет пространством тишины, где можно будет с комфортом погулять, посидеть у воды, заняться бегом и т.д. Никаких аттракционов, никакой громкой музыки — это все есть в нынешних границах парка «Скитские пруды». Эскизы на месте посмотрели депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде был основан в апреле 2013 года по личному указанию губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Парки Подмосковья». В сентябре 2013 года состоялось открытие первой очереди рекреационной зоны. в 2024 году парк посетило свыше 700 тысяч гостей!

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде ведет свою историю с бывшего парадного сада, окружавшего летний дворец российских государей, который был построен для комфортного пребывания царственных особ на богомолье в Троице-Сергиевой лавре. В нем «квартировали» Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. По легенде, на дне Скитского пруда до сих пор лежит мраморная плита с фасада дворца. Того, кто сумеет при купании найти ее под слоем ила и оттолкнуться, ждет удача — так утверждают старожилы. Увидеть, как выглядели берега Скитского пруда в конце 19 века, можно, обратившись к картине художника Нестерова «Пустынник».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.