Коммунальные службы Сергиева Посада расчищают дороги от снега ночью

Коммунальные службы Сергиева Посада в ночь с 27 на 28 января расчищали дороги и остановки от снега, чтобы обеспечить движение транспорта утром.

В Сергиевом Посаде коммунальные службы проводят ночную уборку снега на дорогах и остановках. Работы начались вечером 27 января и продолжались всю ночь. Основное внимание уделяется расчистке главных транспортных артерий, включая проспект Красной Армии, а также подъездам к школам, детским садам и поликлиникам.

Для эффективной очистки используется специализированная техника: колонна из тракторов МТЗ со щетками и комбинированных дорожных машин. За ночь сотрудники «Сергиево-Посадского ДРСУ» обработали песко-соляной смесью около 200 километров дорог и вывезли примерно 300 кубометров снега.

В районе вокзала на улице Вознесенской работала техника МБУ «Благоустройство СП». Водители отмечают, что основной сложностью остаются припаркованные на обочинах автомобили, которые затрудняют уборку.

Утром ночные бригады сменяются, и к работе приступают дворники. В первую очередь они очищают тротуары и контейнерные площадки во дворах для своевременного вывоза мусора. Днем на улицах города задействовано около 150 единиц техники и 300 дворников, которые продолжают обеспечивать чистоту и безопасность движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.