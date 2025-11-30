В Сергиевом Посаде благоустраивают зону отдыха «Северные пруды»

В Сергиевом Посаде, на улице Северно-Озерная, продолжается масштабное преображение зоны отдыха «Северные пруды», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году. На текущий момент ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций и обустройству удобных пешеходных дорожек.

Будущая зона отдыха порадует жителей разнообразием: здесь появятся интерактивные и спортивные площадки, а также уютные уголки для тихого досуга. Планируется благоустройство ручья, создание велодорожек, установка современных качелей и малых архитектурных форм. В этом густонаселенном и активно развивающемся районе города давно назрела потребность в просторных прогулочных зонах.

С завершением благоустройства «Северных прудов» эта проблема будет решена, и жители получат прекрасное место для семейного отдыха и занятий спортом. «Северные пруды» органично впишутся в существующую инфраструктуру, став логическим продолжением 8-километрового пешеходного маршрута Сергиева Посада. Завершение всех работ намечено на конец 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.