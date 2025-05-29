В Сергиевом Посад подготовили чемпиона «ProfSkills Belarus 2025»

Евгений Данилюк из Сергиево-Посадского колледжа выиграл конкурс профессионального мастерства «ProfSkills Belarus 2025», сообщили в пресс-службе округа.

Евгений Данилюк — студент 3 курса Сергиево-Посадского колледжа. Конкурс профессионального мастерства «ProfSkills Belarus 2025», который проходил в Минске, принёс студенту безоговорочную победу в компетенции «Облицовка плиткой».

Обмен опытом и международными технологиями удался среди сотни иностранных конкурсантов из России, Зимбабве, Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Китая. Приятным бонусом к победе стало освобождение от демонстрационного экзамена с отметкой «отлично».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.