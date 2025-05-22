В Сергиево-Посадском округе возродили храм после 90 лет забвения

В день памяти святителя Николая Чудотворца, 22 мая, в храме села Никульское Сергиево-Посадского округа отслужили первую божественную литургию после закрытия и разорения церкви в 30-е годы прошлого века. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На службе пел мужской хор студентов Московской Духовной Академии, а после прошло небольшое совместное чаепитие.

Отец Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Пересвете, благословил на службу икону Святителя Николая своим образом, обретенным в лесу, с частицей мощей и ковчег с частицей Покрова Божией Матери, в который Она была одета, когда родила Спасителя.

Настоятелем храма епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл назначил иерея Виктора Касьяненко.

В восстановлении храма святителя Николая с. Никульское в Сергиево-Посадском округе помогали и продолжают помогать батюшки благочиния Сергиево-Посадского, прихожане Сызрани, а также все желающие помочь этому храму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.