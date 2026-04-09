В Сергиево-Посадском округе внедрили дайвинг для реабилитации бойцов

В Сергиево-Посадском округе в Семейном центре имени А. Мещерякова для бойцов, проходящих реабилитацию, организовали занятия дайвингом. Тренировки проводят специалисты международного класса, они помогают военнослужащим восстановить физическое и эмоциональное здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия проходят для бойцов, которые находятся на реабилитации. По словам социального координатора государственного фонда «Защитники Отечества» по Орехово-Зуевскому городскому округу Юлии Дубининой, под водой ветераны, получившие инвалидность, ощущают свободу движений и могут выполнять упражнения, недоступные на суше.

«По отзывам ребят, мы видим, насколько это им важно и нужно. Под водой для ветеранов земные ограничения отступают. Они чувствуют себя полностью, а также получают психологическую поддержку и преодолевают страхи», — сказала Юлия Дубинина.

Директор Семейного центра имени А. И. Мещерякова Сергей Захаров отметил, что учреждение тестирует новое направление реабилитации и уже пригласило профессиональных инструкторов.

«Сегодня к нам приехали настоящие специалисты, которые рассказали, как правильно заниматься погружением с аквалангом», — рассказал Сергей Захаров.

Инструкторы подчеркивают, что дайвинг ускоряет восстановление. Совместно с фондом «Защитники Отечества» занятия уже проводили в разных реабилитационных центрах Подмосковья. В планах — открыть дайвцентры в Раменском и Куровском и расширить программу в других лечебно-восстановительных учреждениях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.