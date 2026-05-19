В Сергиево-Посадском округе усилили защиту от пожаров

Сергиево-Посадский округ Подмосковья подготовился к пожароопасному сезону и усилил меры по защите лесов и населенных пунктов. Для мониторинга используют систему «Безопасный регион», проводят профилактику и обустраивают противопожарную инфраструктуру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе внедрен комплекс мер для предупреждения лесных и ландшафтных пожаров. Для раннего выявления угроз применяют аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион». Пять видеокамер обеспечивают практически полный обзор лесных массивов, а система с элементами искусственного интеллекта в режиме реального времени фиксирует очаги возгорания и задымление. Дополнительно организовано патрулирование пожароопасных маршрутов автомобильным транспортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.