В Сергиево-Посадском округе создано отделение Ассоциации ветеранов СВО

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и руководитель подмосковной Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова 21 марта подписали соглашение о сотрудничестве. Это дало старт работе местного отделения Ассоциации под руководством бывшего командира ОМОН «Пересвет» Александра Волкова, сообщили в пресс-службе местной администрации.

О необходимости создания той общественной организации было заявлено в начале 2025 года Президентом РФ Владимиром Владимировиче Путиным. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев.

Цель Ассоциации — защита прав участников специальной военной операции, взаимопомощь и патриотическое воспитание молодёжи. В округе понимают все потребности ребят, которые возвращаются из зоны боевых действий: это и бытовые вопросы, и медицинская, и психологическая помощь, и помощь в трудоустройстве. В округе накоплен положительный опыт по решению большинства из этих вопросов.

Офис расположится в Сергиевом Посаде на ул. Валовой, д. 50А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.