В Сергиево-Посадском округе собрали гуманитарную помощь жителям Новороссии

Общегородской сбор гуманитарной помощи жителям Новороссии прошел в Хотькове на центральной площади у ТЦ «Любимый». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Благотворительную акциюприурочили к 75 -летию города. Организаторами стали Союз десантников Хотьково совместно с администрацией Сергиево-Посадского округа.

Любой человек смог принести продукты, воду, медицинские препараты, новую одежду и предметы личной гигиены.

Весь собранный груз в дальнейшем будет отправлен жителям Белгородской и Херсонских областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.