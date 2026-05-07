В Сергиево-Посадском округе школьникам вручили паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла 6 мая в Сергиево-Посадском округе в преддверии Дня Победы. Документы школьникам передали глава округа Оксана Ероханова и представители совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поздравить школьников приехали глава округа Оксана Ероханова и председатель комитета Московского областного отделения совета ветеранов вооруженных сил Сергиево-Посадского округа Леонид Николаевич Цапликов.

«Дорогие ребята, от души вас поздравляю с вступлением в полноправную самостоятельную жизнь», — сказал Леонид Цапликов.

Вместе с паспортами подросткам по традиции вручили Конституцию Российской Федерации. Получить первый документ в торжественной обстановке может любой школьник — для этого необходимо сообщить о своем желании сотруднику МФЦ при подаче документов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.