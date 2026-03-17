В Сергиево-Посадском округе разработают проект очистки прудов

Министерство экологии и природопользования Московской области приступило к подготовке проектной документации для расчистки Гефсиманских прудов и Вифанского водохранилища. Работы проводят в рамках федерального проекта «Вода России».

В настоящее время на водных объектах работают специализированные подрядные организации. Они выполняют инженерные изыскания, которые позволят определить фактическое состояние водоемов. На основе полученных данных специалисты рассчитают объемы предстоящих работ, их стоимость и подберут оптимальные технологии очистки.

Гефсиманские пруды и Вифанское водохранилище имеют историческое значение для Сергиева Посада и всего региона. Расчистка водоемов позволит улучшить качество воды, восстановить их внешний вид и предотвратить дальнейшее заболачивание. Также это создаст более комфортные условия для отдыха жителей, паломников и туристов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.