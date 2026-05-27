В Сергиево-Посадском округе расширили центр соцобслуживания

Центру социального обслуживания и реабилитации на улице Толстого в Сергиево-Посадском округе выделили дополнительное двухкомнатное помещение, где сейчас идет ремонт. После переезда учреждение сможет принять еще около десяти человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительные площади понадобились из-за поступления нового оборудования для реабилитации инвалидов от министерства социального развития Московской области. В помещении уже установили окна, далее предстоит привести в порядок пол, потолок и стены.

«Так как министерство социального развития Московской области поставляет новое оборудование для реабилитации инвалидов, нам необходимо было большее помещение, потому что это большие игровые столы, помещение для реабилитации, включая тренажеры. Мы обратились к Алексею Деяку с просьбой посодействовать нам с дополнительным помещением, которое с нами граничит. На сегодняшний день вставлены окна, дальше наша задача — привести в порядок пол, потолок и стены, и будем переезжать», — сказала директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Ольга Кондратьева.

Депутат городского совета Алексей Деяк проверил ход работ и качество установки окон. Он отметил, что подобрать помещение помогла администрация округа, а новые окна установили при поддержке благотворителей — местной компании «Остров Окон».

Сейчас в центре занимаются 25 подопечных старше 18 лет с различными формами инвалидности — от врожденной до приобретенной. После расширения учреждение сможет принять еще около десяти человек и продолжить работу по их развитию и социализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.