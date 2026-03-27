В Сергиево-Посадском округе провели экскурсию для бойцов СВО

Экскурсию на Загорский оптико-механический завод провели 25 марта для участников СВО в Сергиево-Посадском округе в рамках проекта губернатора «Промышленный туризм». Ветеранам рассказали об истории предприятия и возможностях трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Профориентационные экскурсии для участников СВО организуют в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Промышленный туризм». Инициативу реализуют при поддержке администрации округа, ассоциации ветеранов СВО, центра поддержки участников СВО и членов их семей, фонда «Защитники Отечества».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.