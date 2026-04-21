В Сергиево-Посадском округе проведут «Весеннюю перезагрузку»

Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе на этой неделе подготовил серию спортивных и творческих мероприятий, включая общеобластную акцию «Весенняя перезагрузка». Жителей и гостей ждут тренировки, лекции, забег и семейный кинопросмотр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник в парке пройдет игра в петанк на специализированной площадке. В среду утром состоится практика йоги, направленная на укрепление здоровья и восстановление внутреннего баланса. В этот же день запланирована лекция «Счастье есть», посвященная поиску вдохновения и новым идеям.

В пятницу, 24 апреля, посетителей приглашают на утреннюю тренировку «Здоровая спина». Занятие ориентировано на поддержание физической формы и профилактику проблем с позвоночником.

В выходные программа продолжится. В субботу пройдет традиционный старт «5 верст», после которого состоится общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка» и мастер-классы, в том числе «Искра творчества». В воскресенье организуют семейный просмотр мультфильма «Феи». Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.