В Сергиево-Посадском округе проведут благоустройство десяти «народных троп»

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Десять пешеходных «народных троп» будут благоустроены в этом году в Сергиево-Посадском округе по региональной программе «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это очень интересная инициатива, в основу которой легло старое правило: посмотри, как удобно ходить людям, а потом асфальтируй. В порядок приводят тропинки, которые активно используются жителями по пути к школам, детским садам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта.

В частности, пешеходные коммуникации будут построены:

г. Краснозаводск, дорожка вокруг д/с № 15 «Вишенка»;

г. Сергиев Посад, от парковки у детского сада «Антошка» до ул. Дружбы, д. 12;

г. Хотьково, от ул. Михеенко до ул. 3-е Митино, д. 9;

пешеходная дорожка в дер. Посевьево;

пешеходная дорожка от ул. Клементьевской, д. 29 до д/с № 35 (3 локации);

пешеходная дорожка вдоль просп. Красной Армии, д. 185/27;

п. Богородское, дорожка от д. 25 к дорожке к школе № 28.

На улицах Воробьевская и Клементьевская дорожки уже приобретают законченный вид — выполнена вертикальная планировка и отсыпка щебнем, установлены бордюры.

В прошлом году по программе было обустроено девять тротуаров. В 2025 году по всем адресам работы должны быть закончены в июле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.