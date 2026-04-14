В Сергиево-Посадском округе прошла встреча с одноклассником Гагарина

В школе №8 микрорайона Птицеград 13 апреля прошел урок к 65-летию первого полета человека в космос. Перед учениками выступил одноклассник Юрия Гагарина Вячеслав Нижник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок из цикла «Разговоры о важном» посвятили юбилею первого полета человека в космос. Главным гостем стал Вячеслав Адамович Нижник, который учился вместе с Юрием Гагариным с 3 по 6 класс в Гжатске.

Он рассказал школьникам о детских годах будущего космонавта, его мечте о небе и простоте характера. По словам гостя, даже после исторического полета Юрий Алексеевич оставался открытым человеком и интересовался судьбой одноклассников.

«Я вот вспоминаю: он всегда улыбался. Очень мечтал, конечно, о небе. И очень простым был парнем. Когда я встретился с ним после полета, он расспрашивал о наших одноклассниках», — поделился воспоминаниями Вячеслав Адамович Нижник.

Мероприятие прошло при поддержке депутата окружного совета Алексея Деяка. Он подчеркнул значимость живого общения школьников с очевидцами исторических событий.

«Сегодня нам представилась уникальная возможность привезти сюда, в школу, друга Юрия Гагарина, чтобы ребята напрямую пообщались и услышали историю не из книг, а от очевидца», — отметил депутат.

В завершение встречи учащиеся провели для гостей экскурсию по музею боевой славы 16-й (249-й) гвардейской Карачевской стрелковой дивизии, который работает под девизом «Хранить, беречь, искать и вечно помнить!».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.