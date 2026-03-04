В Сергиево-Посадском округе прошла тренировка ЕГЭ по математике

Более 1000 одиннадцатиклассников Сергиево-Посадского округа 4 марта приняли участие во Всероссийском тренировочном мероприятии ЕГЭ по математике. Экзаменационные процедуры отработали в 10 пунктах проведения экзаменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренировочные мероприятия ежегодно проводят накануне основной экзаменационной кампании. В этом году в округе задействовали 10 пунктов проведения экзаменов.

Во время апробации проверили техническую готовность аудиторий, а также отработали действия организаторов и технических специалистов. Одиннадцатиклассники выполнили задания по контрольным измерительным материалам 2025 года, чтобы познакомиться с форматом и процедурой экзамена.

Следующие тренировки запланированы на 14 марта по русскому языку и на 14 мая по английскому языку, информатике и обществознанию. Дополнительно подготовиться школьники могут с помощью открытых вариантов КИМ ЕГЭ 2025 года по 15 предметам, размещенных на сайте Федерального института педагогических измерений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.