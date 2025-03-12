В Сергиево-Посадском округе прошла проверка готовности к пожароопасному сезону

В Сергиево-Посадском городском округе состоялась межведомственная проверка готовности к пожароопасному сезону, организованная Сергиево-Посадским филиалом ГАУ МО «Мособллес» в сотрудничестве с Московским учебно-опытным филиалом ГАУ МО «Центрлесхоз». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверка прошла на территории лесопожарной станции второго типа, что подчеркивает важность и актуальность подготовки к возможным лесным пожарам.

Лесопожарные станции делятся на три типа, и станция второго типа создается в тех случаях, когда плотность пожаров в лесничестве превышает четыре случая в день в пожароопасный период. Это говорит о высоком уровне риска и необходимости дополнительных мер по охране лесов.

В ходе проверки были представлены 22 единицы специализированной транспортной техники, предназначенной для патрулирования земель лесного фонда. Директор Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Галкина подчеркнула, что особый интерес у проверяющих вызвали беспилотные летательные аппараты, которые используются для обнаружения лесных и лесоторфяных пожаров. Эти инновационные технологии помогут значительно повысить уровень безопасности лесных массивов в предстоящем сезоне.

Подготовка к пожароопасному сезону является важной задачей для обеспечения защиты природы и предотвращения ущерба, который могут нанести лесные пожары. Специалисты продолжают работать над улучшением методов мониторинга и контроля, чтобы сохранить лесные богатства региона.

Сергиево-Посадский округ у лесников всегда на особом контроле. Во-первых, он имеет протяженные лесные массивы. Во-вторых, в округе большие площади торфянников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.