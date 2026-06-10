В Сергиево-Посадском округе прошла акция в поддержку Софринской бригады

Военно-патриотическое мероприятие с участием предприятия «Новые технологии и материалы» и военнослужащих Софринской бригады прошло 9 июня в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Акцию организовали в канун Дня России у проходной завода «Звезда» в ответ на помощь бойцам, оказанную коллективом предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники «Новых технологий и материалов» ранее приняли участие в Дне благотворительного труда и собрали средства на гуманитарную помощь для Софринской бригады. Торжественная церемония завершилась вручением сертификата на технику.

Для коллектива предприятия, жителей микрорайона и учеников близлежащих школ подготовили показательные выступления. Гости познакомились с основами тактической медицины, работы средств связи и инженерной подготовки, а также с современными технологиями, которые используют спецподразделения Росгвардии. Атмосферу армейского быта дополнила полевая кухня.

Особый интерес у детей и взрослых вызвала военная техника. Посетителям разрешили осмотреть машины изнутри, открыть люки и посидеть в кабинах. Музыкальную программу представили рок-группа «Софринцы» и коллектив «Юные Софринцы». Организаторы отметили, что такие встречи укрепляют традиции патриотического воспитания и подчеркивают единство тыла и фронта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.