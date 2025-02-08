В Сергиево-Посадском округе прошел форум молодых дизайнеров

Команда просветительского проекта «Революция дизайна» провела в арт-пространстве «Трикотажка» молодежный форум на тему особенностей российского дизайна. Перед аудиторией, состоящей по большей части из студентов творческих специальностей, выступили приглашённые эксперты, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Основатель студии Sempre, 23-летний Алексей Руденко, рассказал, как несколько лет назад приехал из Брянска поступать в московский вуз, в процессе учебы за короткое время освоил графические программы и открыл фирму с миллионными контрактами.

Архитектор и дизайнер Глеб Киренков также поделился с публикой своими креативными достижениями и часть выступления посвятил возможностям современных нейросетей.

Далее микрофон перешел к Алене Бадзюк, креативному директору и сооснователю компании Creative Continuum. Ее лекция была посвящена понятию «визуал» в самом широком смысле этого слова.

Авторы проекта «Революция дизайна» — заведующая кафедры Дизайна интерьера, преподаватель КДДИ РГХПУ им. С. Г. Строганова Дарья Алевская и Джансият Гаджиева, маркетолог с 12-летним стажем и основатель клуба предпринимателей по продвижению в социальных сетях.

«Моя задача как педагога, как наставника — пропаганда русского искусства, пропаганда русского дизайна. Русский дизайн — это очень такой самобытный стиль, который есть в России, но, тем не менее, он еще формируется. Поэтому сейчас, я считаю, самое главное — суметь увидеть его, познакомиться с опытом тех людей, которые реализуют дизайнерские проекты в разных городах страны», — отметила Дарья Алевская.

Форум нес в себе как просветительскую функцию, так и мотивационную. Стоит отметить, что участие в нем было абсолютно бесплатным.

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