В Сергиево-Посадском округе пройдет программа «Крымская весна»

Праздничные, спортивные и познавательные мероприятия пройдут на этой неделе в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе. Центральным событием станет программа «Крымская весна» с лекцией музея-заповедника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа стартует в среду в досуговом центре «Под Крышей». В 10:00 там пройдет занятие по растяжке для всех желающих, а в 11:30 участники проекта «Активное долголетие» смогут посетить урок танцев.

В 13:00 в рамках мероприятия «Крымская весна» состоится лекция Сергиево-Посадского музея-заповедника «Москва и Крым в платках и шляпах из Павловского Посада».

В четверг в парке организуют «Танцевальный фейерверк». В пятницу, 20 марта, в 9:15 запланирована тренировка «Здоровая спина».

Выходные начнутся с традиционного старта «5 верст». После него пройдет познавательная беседа «Забота о лесе начинается с тебя». В 19:00 в досуговом центре состоится стендап-концерт.

Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.