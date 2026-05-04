В Сергиево-Посадском округе пройдет акция «Свеча памяти» 8 мая

Парк «Покровский» в Сергиево-Посадском округе с 4 по 10 мая станет площадкой праздничных и памятных мероприятий ко Дню Победы. Ключевым событием станет акция «Свеча памяти» 8 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 4 по 10 мая в парке подготовили программу, посвященную памяти о Великой Отечественной войне и Победе. Гостей ждут творческие и спортивные мероприятия для всей семьи.

5 мая пройдет тематическая программа «Победный май» и мастер-класс по стендовому моделизму от клуба «Шкатулочка». 6 мая состоится акция «Дань памяти Победе», после которой участники смогут создать «Цветы Победы» на занятии по рисованию. В этот же день запланирована тренировка по скандинавской ходьбе с клубом «Актив+».

7 мая в рамках мероприятия «Поэты Победы» организуют литературные чтения «Помним, славим, гордимся». 8 мая вечером пройдет акция «Свеча памяти», во время которой жители смогут почтить память героев.

9 мая на главной аллее проведут подвижные игры «Мультландия», а также мастер-классы, спортивные соревнования и общеобластную акцию «Подвиг. Победа. Память». Для желающих организуют занятия по керамике по предварительной записи и столярному делу. 10 мая программу продолжат подвижные игры, парковая атлетика и уроки живописи на свежем воздухе. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.