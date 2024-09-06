сегодня в 15:25

В Сергиево-Посадском округе проходит первый день выборов

6, 7 и 8 сентября жители Сергиево-Посадского округа предстоит выбрать новый состав окружного Совета депутатов. Все три дня с 08:00 до 20:00 будут работать 152 избирательных участка, сообщила член регионального политического совета партии Анна Казанбаева.

С сегодняшнего дня все образовательные учреждения, в которых расположены избирательные участки, в целях обеспечения безопасности работают по особому порядку.

6 сентября — неучебный день.

Найти свой избирательный участок жители могут с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ: http://cikrf.ru/digital-services/.

«За ходом голосования все выборные дни будут следить более 700 наблюдателей. На каждом участке находятся наблюдатели от партии „Единая Россия“», — сообщила исполнительный секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия», — сказала член регионального политического совета партии Анна Казанбаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.