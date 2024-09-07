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В Сергиево-Посадском округе продолжаются выборы в окружной Совет депутатов

В Сергиево-Посадском округе продолжается второй день голосования на выборах депутатов в муниципальный Совет. Напомним, жители могут отдать свой голос как дистанционно, для этого необходимо было зарегистрироваться заранее на портале Госуслуг, так и очно на избирательных участках, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В числе проголосовавших в очном формате — депутат окружного Совета, руководитель ДК им. Ю. Гагарина Алексей Вохменцев.

«Принял участие в голосовании на своем избирательном участке. Выборы проходят в штатном режиме. Напоминаю, что сегодня с 8:00 в Сергиево-Посадском городском округе открылись избирательные участки для голосования. Исполнить свой гражданский долг должен каждый!», — отметил Алексей Вохменцев.

Свой выбор также сделала депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, Вице-Президент Сергиево-Посадской Торгово-промышленной палаты Татьяна Ильина.

Всей семьей проголосовал и Константин Негурица, первый заместитель председателя Совета депутатов Сергиево-Посадского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия».

Константин Негурица отметил, что накануне проверил готовность избирательных участков. Все организовано по правилам: площадки открылись вовремя, организаторы за порядком следят. Он добавил, что всегда выбирает очный формат для голосования.

«Традиционно голосовали всей семьей. Гражданский долг исполнен. Приходите на выборы и вы!», — сказал депутат.

Напомним, второй день голосования завершится в 20:00. Найти свой участок можно на сайте ЦИК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.