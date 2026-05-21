В Сергиево-Посадском округе открыли «Парту Героя» в школе №15

В школе №15 деревни Березняки 20 мая открыли «Парту героя» и мемориальную доску выпускнику Григорию Акимову, погибшему в ходе специальной военной операции. Памятные мероприятия прошли с участием родителей бойца и школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выпускник школы Григорий Акимов жил в Березняках. После окончания учебного заведения он поступил в Сергиево-Посадский колледж, где получил специальность мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей.

После срочной службы в армии он принял решение отправиться в зону специальной военной операции и служил оператором БПЛА. Григорий погиб 23 марта во время выполнения боевого задания в Курской области. Посмертно он награжден орденом Мужества и медалью Жукова.

Все выступления на церемонии были обращены к родителям погибшего бойца. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили активу школьного историко-краеведческого музея «Земляки». Одноклассники вспоминают Григория как верного и надежного друга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.