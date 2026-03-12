В Сергиево-Посадском округе открыли молодежную приемную

Молодежную общественную приемную открыли 11 марта на базе «Добро Центра» в Сергиево-Посадском округе. Инициатором проекта выступил молодежный парламент, встречи будут проходить еженедельно в клубе «Атмосфера», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект направлен на привлечение активной молодежи к общественно-политической жизни округа. В день открытия молодые парламентарии совместно с волонтерскими школьными отрядами провели опросы среди старшеклассников.

В школе №16 на Скобяном поселке предложения учащихся фиксировали в специальных опросниках. Организаторы подчеркнули, что поддержка нестандартных идей и инициатив — одна из ключевых задач новой приемной.

После работы в школах встречи продолжились в помещении приемной, расположенной в здании молодежного клуба «Атмосфера». Парламентарии провели первые консультации с посетителями.

Прием будет проходить каждую среду с 17:00 до 19:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 9/38. Обратиться могут жители округа в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.